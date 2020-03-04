Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)

YARALILAR DHA'YA KONUŞTU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin sabah saatlerinde sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KOLUMDAN VE AYAĞIMDAN YARALANDIM'

Yaralılardan İranlı Adel Jaberi, "Biz beş gündür orada oturuyoruz. Sınıra gittik açmadılar, gaz bombası attılar. Diğer tarafa geldik. Açık alan olduğu için baktılar ki gaz bombası etkilemiyor, herkes kaçmıyor, ateş açtılar. Kaçarken ayağımdan vurdu. Bir arkadaşımı vurmuştu, onu kaldırırken elimden vurdu. Kolumdan ve ayağımdan yaralandım. Arkadaşım da yere düştü" diye konuştu.

'MERMİYLE SALDIRMAYA BAŞLADILAR'

Bacağından yaralanan Afganistanlı Aladdin Nizami de "Sınırdan o tarafa geçmeye çalışıyorduk. Yunan polisleri karşımızdaydı. Hiç tepki vermeden hemen saldırmaya başladılar mermiyle. Ayağıma mermi geldi. 10 dakika boyunca yürümeye çalıştım. Beni yakalayıp, tekmeyle ayağıma vurdular" dedi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaralıları ziyaret ederken, Trakya Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan yaptığı açıklamada, "29 Şubat'tan günümüze kadar toplam 27 göçmen, acil servimize başvudu. Bunlardan 6'sı bugün geldi. Biri olay yerinde vefat etmişti. 5'inin ise acil serviste takip ve tedavileri devam ediyor. Bir hastamızın kafatasında kırık, içinde de kurşun bulunuyor. 2 hastamızda ateşli silah yaralanmasına ait lezyonlar var. Bir hastamızın darba bağlı burnunda kırık mevcut. Diğer hasanın ise kolunda metal içerikli parçalar vardı çıkardık" dedi.

Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/EDİRNE,