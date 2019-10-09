Kilis'in Suriye sınırına komando ve kirpi sevkiyatı sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı devam ederken komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Batı ve Doğu İllerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri Kilis'e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık komando birliği Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı. 22:30 sularında da kara operasyonu başladı.