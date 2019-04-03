Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı. Komandolar ve 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine geldi.Komandoların ve zırhlı araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Kaynak: İHA