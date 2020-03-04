Haberler » 3. Sayfa » Sınıra obüs sevkiyatı - Haberler

Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.

04.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:04Sınıra obüs sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler ilçesinden geçerek 'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

İslahiye, Suriye, Hatay, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
4.03.2020 20:18:13