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Sınıra obüs sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.

04.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:30
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek 'ın ilçesine doğru devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)
Sınıra obüs sevkiyatı

Reyhanlı, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


4.03.2020 20:18:18