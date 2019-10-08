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Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, vatandaşlar da askerlere manevi destek veriyor. Sınırda çekilen fotoğraflarda sınır birliklerine giden askere gösterilen sevgi seli objektiflere yansıdı.

08.10.2019 17:02

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.

COŞKULU KARŞILAMA

Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa'dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde aralarında yöresel kıyafetlilerin de bulunduğu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi. TSK'ya ait üsse giriş yapan zırhlı araçların sınır hattındaki karakollarda konuşlandırılacağı belirtilirken, konvoyu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar da bir an önce harekatın başlamasını ve sınır hattının teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti.

İşte askerlere gösterilen sevgi selinden kareler;

Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama

Akçakale, Fırat, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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