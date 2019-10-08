Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (3)

SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yapılan zırhlı araç sevkiyatı gece saatlerinde de devam etti. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkarılan aralarında obüsler ile çok sayıda kirpi olarak tabir edilen zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaştı. Konvoydaki obüs ve zırhlı araçlar TSK'ya ait üs noktasına giriş yaptı. Halkın askerlere sevgi gösterisi gece saatlerinde de sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan görüntüler

-Alkışlayan ve karşılama yapan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),

(Görüntü geçildi)