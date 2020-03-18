Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
18.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:44
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.
Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.
Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.
Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.
Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale
Etiketler : Yunanistan, Arda Nehri, Avrupa, Güncel
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