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Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (5)

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.

18.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:11
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.
Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.
Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.
Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi. Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan’dan gazla müdahale (5)

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (5)
Etiketler : Yunanistan, Arda Nehri, Avrupa, Güncel

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