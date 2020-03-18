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Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karakola gaz bombası atılması Askerlerin gaz bombasını dışarı atması Yaralılardan detaylar Yaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

18.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:58
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karakola gaz bombası atılması
Askerlerin gaz bombasını dışarı atması
Yaralılardan detaylar
Yaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.
EDİRNE - Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor.
Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.
Türk sınır karakolunada gaz bombası düşüyor
Yunan sınır güçlerinin attığ gaz bombaları Pazarkule Sınır Karakolu'na da sıklıkla düşüyor.
Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan’dan gazla müdahale (6)

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6)
Etiketler : Yunanistan, Güncel

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