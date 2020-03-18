Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karakola gaz bombası atılması Askerlerin gaz bombasını dışarı atması Yaralılardan detaylar Yaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.
18.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:58
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karakola gaz bombası atılmasıAskerlerin gaz bombasını dışarı atmasıYaralılardan detaylarYaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.EDİRNE - Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor.Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.
Türk sınır karakolunada gaz bombası düşüyor
Yunan sınır güçlerinin attığ gaz bombaları Pazarkule Sınır Karakolu'na da sıklıkla düşüyor.Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Türk sınır karakolunada gaz bombası düşüyor
Yunan sınır güçlerinin attığ gaz bombaları Pazarkule Sınır Karakolu'na da sıklıkla düşüyor.Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6)
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