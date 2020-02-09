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Sınıra ZBT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) ve zırhlı iş makinesi sevk edildi.

09.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:19Sınıra ZBT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) ve zırhlı iş makinesi sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZBT denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Mahallesi'ndeki çocuklar ise askerleri ellerinde Türk Bayrakları ile karşıladı.

Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Reyhanlı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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