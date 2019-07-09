09.07.2019 12:58
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı yapan askeri tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı yapan askeri tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde yüklediği zırhlı aracı Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine götüren askeri tır, dönüşte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki asker yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:30   Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
13:23   Cezaevi firarisi, kız kaçırınca yakalandı
13:23   Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit
13:18   (Özel) Önce namaz kıldı, sonra camideki tarihi saati çaldı...O anlar kamerada
13:14   Tosya'da 3 kişinin yaralandığı cip kazasında kameralara yansıdı
13:14   Otel çatısında bulunan cesedin kimliği belli oldu
13:13   Aydın'da trafik canavarı geçen ay 7 can aldı