09.07.2019 13:00
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Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı yapan askeri tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı yapan askeri tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde yüklediği zırhlı aracı Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine götüren askeri tır, dönüşte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki asker yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

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