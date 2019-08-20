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Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

20.08.2019 17:37 Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.T. ile T.Y. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.



Yunanistan, Doyran, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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