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Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

03.09.2019 16:44 Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren İ.B., P.B., M.S. ve N.D. oldukları belirlendi. Şüpheliler, savcılık talimatıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



Yunanistan, Doyran, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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