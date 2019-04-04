Sınırda 406 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 406 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Enez
ve Meriç
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye
köyünde yapılan denetimlerde, Fas
, Cezayir
, Filistin
, Afganistan
, Pakistan
, Somali
, Mısır
, Hindistan
ve Bangladeş
uyruklu 406 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA