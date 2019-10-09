Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edilirken vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı. Ayrıca bölgede internet bağlantılarının kesildiğin ve GSM operatörlerinin kapatıldığını açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.

İNTERNET VE GSM HATLARI KESİLDİ

CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, Rasulayn ve Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla bilrikte bölgede tüm internet bağlantılarının kesildiğin ve GSM operatörlerinin kapatıldığını açıkladı.