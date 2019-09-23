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Sınırda askeri hareketlilik
23.09.2019 13:17
Güncel
Kaynak: DHA
Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
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