Sınırda Bitkin Halde Bulunan Filistinli'ye Mehmetçik Sahip Çıktı

16 Kasım 2018 Cuma 16:35



16 Kasım 2018 Cuma 16:35

YASA dışı yollardan geçtiği Yunanistan'dan polis tarafından geri gönderilen ve Türk askeri tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde bitkin halde bulunan Filistin uyruklu göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Yunan polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren Filistinli göçmeni yakaladıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Adı açıklanmayan göçmen, Enez ilçesindeki askeri yasak bölgede 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından soğuk hava ve açlığa bağlı nedenlerle bitkin halde bulundu. Göçmen, Mehmetçiğin ilk müdahalesinden sonra çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Filistinli göçmenin, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.- Edirne