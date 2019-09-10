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Sınırda çıkan yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, petrol kuyularına ulaşmadan kontrol altına alındı.

10.09.2019 10:56 Sınırda çıkan yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, petrol kuyularına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki mayınlı alanda dün akşam saatlerinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar edip, kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu. Jandarma, yangının çıkış noktasına yakın mesafede bulunan petrol kuyularına yayılmaması için önlem aldı. Yangın, itfaiyenin sabah saatlerine kadar süren çalışması sonucu petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına aldı.



Nusaybin, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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