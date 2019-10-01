Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi.

01.10.2019 10:01Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. 2 asker yaralandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:43 Finlandiya'da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
15:41 İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
15:37 Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
15:33 Hindistan'da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi
15:31 Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
15:27 29 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlar yakalandı
15:15 Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor