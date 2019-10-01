Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

GAZİANTEP - Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandıGaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker(er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma hastanesi'ne sevk edildiYaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA