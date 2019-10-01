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Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralıGAZİANTEP - Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi.

01.10.2019 10:19
Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
GAZİANTEP - Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker(er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma hastanesi'ne sevk edildi
Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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