Sınırda dikkat çeken detay... Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çeviriyor

Sınırda dikkat çeken detay... Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çeviriyorGeçiş kapısının karşısındaki evlerin etrafı toprakla örtülerek mevzi yapılıyorTerör örgütü mevziye çevirdiği evlere gitmek için tünelleri kullanıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye
'nin Telabyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin Türkiye
tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olan terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi. Terör örgütü PYD/YPG'nin sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerle gidip geldiklerini belirtti.
Akçakale,Şanlıurfa
14 Aralık 2018 Cuma 16:06