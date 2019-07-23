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Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış

Türkiye-İran sınırında karların erimesiyle, kışın kaçak şekilde sınırı geçerken donarak ölen 39 sığınmacının cesedi ortaya çıktı. Cesetlerden bazılarının hayvanlarca parçalandığı belirlendi.

23.07.2019 15:01
Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış

Türkiye- İran sınırında karların erimesiyle, kışın kaçak şekilde sınırı geçerken donarak ölen 39 sığınmacının cesedi ortaya çıktı. Göçmenlerden yalnızca dördünün kimliği belirlenip cesedi ülkesine gönderildi. Diğerleri ise Van'da kimsesizler mezarlığına gömüldü.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Van Başkale'de, karların eridiği 1 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 39 cenaze bulundu. Cenazeler Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrühek köyleri kırsalında İran sınırına 100 metre ila 1 kilometre mesafede tespit edildi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜLER

Göçmenlerin büyük ihtimalle Afrika'dan geldikleri, ince giysilerle yolculuk yaptıkları ve yaşlarının 16-30 arasında değiştiği anlaşıldı. Kimliği belirlenen dört cenaze ülkesine gönderilirken, 35'i ise Van'da Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü. Cesetlerden bazılarının hayvanlarca parçalandığı tespit edildi.

Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış

Türkiye, İran, Van, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

YORUMLAR (17)
HAYRİYE: kime, beddu, vereyim, bilmiyorum, bunu, sizmedyaciliar, yakime, beddua, edeyim, bilmiyorum, hem, agliyor, hem, yaziyorum, sizler, hala, magzinden, bahsedin, tasli, mayolar, pahali, . . . . . saatler, bizeyaziklar, olsun,
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SASASULA: VİCDANSIZ DEĞİLİZ ELBET, ÖLENLERİN İÇİNDE KÜÇÜCÜK ÇOÇUKLAR VAR. MUHAKKAK HER İNSANIN VİCDANI SIZLIYORDUR. BUNUN SORUMLUSU BİZ OLMADIĞIMIZ GİBİ DEVLETİMİZDE YETERİ KADAR SIĞINMACIYA KAPILARINI AÇMIŞ DURUMDA. KABUL EDERSİNİZ Kİ GÜZEL TÜRKİYEMİN DE ŞUANKİ EKNOMİK DURUMU ÇOK İÇLER AÇICI DEĞİL. BEN BİR İNSAN OLARAK EKMEĞİMİ PAYLAŞMAK İSTERİM. AMA ÜKLESİNİ SAVUNMAK YERİNE 20 25 YAŞINDA KAÇIP GELEN BİR GENÇ İLE DEĞİL. ÇOCUKLAR KADINLAR VE YAŞLILARI ALALIM SADECE.
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YUSUF ATAMAN: Yazik olmuş oralarda ne isi var tendurek turkiyenin himalayasi
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PANDORA: amerika ve batıya meydan okuyacak kadar güçlü olan ortadoğunun süper gücü irandan bu insanlar neden kaçıyor. bilgisi olan var mı?
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BİLGİLİ OLAN: Orta Asya ülkelerinden kaçanlar tarafından, maalesef İran ve Türkiye yol olarak kullanılıyor. Yoksa İran korkularından veya Türkiye hayranlıklarından kaynaklanan bir durum yok.
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BAŞKALELİ: Müslümanlık söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan dernekler vakıflar neden sesiniz çıkmıyor ölenler hepsi Müslüman
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COMO LOKKO: bknz: ''Kendine müslüman''
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: BU HABERİ OKUYAN HERKES AMA HERKES İNSANLIĞINDAN UTANIP YERİN DİBİNE GİRMESİ LAZIM. EĞER GİRMEZSE YÜCE YARATAN HEPİMİZE BUNUN HESABINI SORACAKTIR. BOYNUZSUZ KOYUN BOYNUZLU KOYUNDAN HAKKINI ALACAKTIR. YÜCE YARATAN ÜLKEMİZİ, DEVLETİMİZİ, MİLLETİMİZİ VE BİZLERİ KORUSUN VE GÖZETSİN.
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SENİN BUYUK DEVLTİN: Şanli devltin le buyuk iran devleti nerdydi 39 isan ordan yüryürk ken hani sinrdan kuş ucmazdi bunun surlmuso iki devletidir...
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2ERG: niye yerin dibine girelim?Ülkesinden kaçak yollarla sınıra kadar geliyorsa suçluusu biz miyiz?
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