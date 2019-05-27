Sınırda EYP patladı: 1 asker yaralı

Türkiye- İran
sınırında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi 1 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık
ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen EYP'yi imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Jandarma
bomba imha uzmanı 1 asker EYP'nin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Sağ elinden yaralanan ve parmakları kopan asker, Iğdır
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı asker Erzurum
'a sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
İran
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Kaynak: İHA