26.06.2019 16:21
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Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan 'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne 'ye bağlı Doyran köyünde, sınır birliği ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi, askeri yasak bölge içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan U.D. ve U.Ö. oldukları belirlendi. 2 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
İpsala 'ya bağlı Paşaköy 'de ise sınır birliği ekiplerince yapılan denetimlerde 1 kişi askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüphelinin sorguda, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da yakalanarak, Türkiye 'ye geri gönderilen ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan devam eden mahkemesi olan N.Ş. olduğu tespit edildi. N.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne , Yunanistan , PKK , Güncel

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