Sınırda FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı

Edirne
'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK
şüphelileri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Doyran
köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Askerler, bölgede yaptığı kontrolde Yunanistan
'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.
Diğer bir operasyonda ise İpsala
ilçesine bağlı Paşaköy
'deki askeri yasak bölgede Yunanistan'dan zorla geri gönderilen terör örgütü PKK üyesi şüphelisi N.Ş. yakalandı.
Şüpheliler jandarmaya teslim edildi.