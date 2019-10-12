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Sınırda görev yapan basın mensuplarına yemek ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında farklı birimlerde görev yapan basın mensubu ekiplerine yemek ikramında bulundu.

12.10.2019 16:37Sınırda görev yapan basın mensuplarına yemek ikramı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında farklı birimlerde görev yapan basın mensubu ekiplerine yemek ikramında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'de PKK/YPG terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesinin sınırında farklı noktalarında görev yapan basın mensuplarına yemek ikramında bulundu. Belediye ekipleri, öğlen öğününde basın mensuplarına dürüm ve ayran sunumu yaptı. Sınır boyunca görev alan basın mensupları da belediyenin yemek ikramından dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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