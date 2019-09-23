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Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı

Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı Devriyeye katılacak araçlar bakımdan geçirildiŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen kara devriyelerinin...

23.09.2019 17:08
Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı
Devriyeye katılacak araçlar bakımdan geçirildi
ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen kara devriyelerinin ikincisine katılacak araçlar bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi.
ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylülde ilk kara devriyesi icra edildi. İlk kara devriyesinin ardından bu gün ikinci devriye hazırlıkları başladı. Devriyeye katılacak zırhlılar, bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk Bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi. Türkiye ile ABD'nin ikinci kara devriyesini yarın gerçekleştirmesi bekleniyor.
Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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