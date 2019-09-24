Sınırda kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak içki ve sigara sokmak isteyen yabancı uyruklu kişiye 7 bin 688 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında şüphelenilen yabancı uyruklu N.S'nin üzerinde ve çantalarında aramada yapıldı.

Aramada, iki sırt çantası içerisinde gümrük kaçağı 430 paket sigara ile birer litrelik 10 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şahsa toplam 7 bin 688 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA