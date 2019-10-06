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TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazdı. Kazılan mevzilere yerleştirilen obüslerin namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevrildi.

06.10.2019 14:53

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafında bulunan Tel Abyad sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından,obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

NAMLULAR TEL ABYAD'A ÇEVRİLDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK'nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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