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Sınırda namlular suriye'ye çevrildi

06.10.2019 18:12Sınırda namlular suriye'ye çevrildi


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Kaynak: DHA

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