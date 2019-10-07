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Sınırda namlular suriye'ye çevrildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı.

07.10.2019 00:04Sınırda namlular suriye'ye çevrildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK'nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.


- Şanlıurfa

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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