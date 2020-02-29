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Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı

Pazarkule Sınır Kapısı'na gitmek isteyen bir grup göçmenle, kendilerinin Meriç Nehri tarafına yönlendirildiğini söyleyen taksiciler arasında kavga çıktı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

29.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:03

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişlere engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından düzensiz göçmenler sınır kapılarına akın etti. Yüzlerce düzensiz göçmen 'a geçmek için 'ye gitti. Otobüslerde yer bulamayan göçmenler, çözümü taksilerde buldu.

SİNİRLER GERİLDİ

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gitmek isteyen bir grup göçmenle, kendilerinin Meriç Nehri tarafına yönlendirildiğini söyleyen taksiciler arasında tartışma yaşandı.

BİN LİRAYA TAŞIYORLAR

Kişi başı 200 liraya anlaşan taksiciler, 5 kişilik bir ekibi 1000 liraya Edirne'ye taşıyor.

Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
KSK:bence devlet gizlice bu nakliye işine yardım etsin görsün şerefsiz yunan başta olmak üzere tüm avrupa neymiş milyonlarcasına ev sahipliği yapmayı
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O NE BE:milli uber gelsin. hem yolcunun ödediği fiyat düşsün hem temiz sabıkasız sinir hastası olmyana şoförlere seyahet edilsin hemde taksi plaka ücretleri ortadan kalksın taksi plakası sahipleri resmen yasal tefeci gibiler. Ayrıca sabıkan varsa sinir hastasıysan taksicilik yapma olum elin karı kızı çoluğu çocugu parasıyla senin şiddetinemi kalcak.
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?:aslında bu donemde belediyelere gorev verilecek bütün hepsini sınıra tasıyacaklar yoksa boyle bitmeyecek. bu konu dusunulmeli bence
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HASAN:Defolup gidin
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ERDAL:Gocmenlere iyi davranilsin
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ADINIZI YAZIN:GÖNDERİN ŞU LANETLERİ BİZİM ANAKUZULARI BUNLAR YÜZÜNDEN ŞEHİT OLSUN ONLAR İLK FIRSATTA AVRUPA HAYALİ KURSUN
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DİNO:hepside genc gönderin savassinlar niye ölsün bizim insanimiz anlamiyorum
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29.02.2020 15:54:59