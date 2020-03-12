Sınırda umutlu bekleyiş sürüyor
Sınırda umutlu bekleyiş sürüyor Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.
12.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Sınırda umutlu bekleyiş sürüyor
EDİRNE - Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye 'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne 'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne'ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan'ın kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor."Open the door"Mülteciler, zaman zaman tampon bölgedeki Yunan askerlerine yaklaşarak, 'kapıları açın', 'open the door' diyerek sesleniyor. Herhangi bir silahları ya da kendilerini savunacakları bir şey olmamasına rağmen, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerine ağır saldırılarda bulunduklarını belirtiyorlar.
EDİRNE - Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlere mülteci, Türkiye 'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne 'ye akın etti. Farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin mültecinin 'tampon' bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden Avrupa hayaliyle Edirne'ye akın eden binlere mültecinin bekleyişi sürüyor. Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan'ın kendilerini alması umuduyla bekleyen 5 bini aşkın mültecinin bekleyişi sürüyor.Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tampon bölgede bekleyen mültecilerin insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman mültecilere karşı sert ve orantısız müdahaleleri devam ediyor."Open the door"Mülteciler, zaman zaman tampon bölgedeki Yunan askerlerine yaklaşarak, 'kapıları açın', 'open the door' diyerek sesleniyor. Herhangi bir silahları ya da kendilerini savunacakları bir şey olmamasına rağmen, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerine ağır saldırılarda bulunduklarını belirtiyorlar.
Kaynak: İHA
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