24.06.2019 17:38
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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan 'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki piyade hudut karakolu ekiplerince askeri yasak bölge içerisinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren O.K. ve G.K. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sevkedildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne
Kaynak: DHA
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