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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

19.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:31 Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne İl ve Enez İlçe Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.



Yunanistan, Jandarma, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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