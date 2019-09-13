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Sınırda yakalanan 2 fetö şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.

13.09.2019 16:01Sınırda yakalanan 2 fetö şüphelisine tutuklama
EDİRNE'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı. Tutuklananların, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirtildi.
Edirne merkeze bağlı Bosna köyündeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan R.Ö., R.T. ve M.A. ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan M.B. ve aranma ya da suç kaydı bulunmayan İ.B. oldukları belirlendi. R.Ö., işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve İ.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, R.T. ve M.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Saraybosna, Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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