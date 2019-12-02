Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e getirildi

GÜRCİSTAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Bazıları telef olan su kaplumbağaları, karantina akvaryumundaki bakım ve tedavilerinden sonra akvaryumlara alınacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde, 9 karton koli içinde 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası ele geçirildi. Piyasa değeri 200 bin lira olan su kaplumbağaları işlemlerin ardından Gaziantep'e gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'nden su dolu kaplarla Hayvanat Bahçesi'ne transfer edilen su kaplumbağaları, deneyimli ekiplerce tedavi edildi. Kaplumbağaların, belirli büyüklüğe geldiğinde özel havuzlara bırakılarak ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.