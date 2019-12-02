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Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e getirildi

GÜRCİSTAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

02.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:27Sınırda yakalanan 3 bin 400 kaplumbağa Gaziantep'e getirildi

GÜRCİSTAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası, Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Bazıları telef olan su kaplumbağaları, karantina akvaryumundaki bakım ve tedavilerinden sonra akvaryumlara alınacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde, 9 karton koli içinde 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağası ele geçirildi. Piyasa değeri 200 bin lira olan su kaplumbağaları işlemlerin ardından Gaziantep'e gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'nden su dolu kaplarla Hayvanat Bahçesi'ne transfer edilen su kaplumbağaları, deneyimli ekiplerce tedavi edildi. Kaplumbağaların, belirli büyüklüğe geldiğinde özel havuzlara bırakılarak ziyaretçilerle buluşturulacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların çok kötü koşullarda sınırdan geçtiğini belirterek, " 'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen al yanaklı küçük kaplumbağalar, gümrük muhafaza memurları tarafından 9 karton kutuda ele geçirildi. 3 bin 400 su kaplumbağası Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Burada kendilerini karantina akvaryumunda muhafaza ediyoruz. Hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için bazıları telef olmuş ve bazıları da kötü durumdaydı. Uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şu anda durumları iyi. Kaplumbağalar, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra havuzlarımıza bırakacağız" dedi.



Hayvanat Bahçesi, Gürcistan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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