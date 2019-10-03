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Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

03.10.2019 15:28Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala' bağlı Balabancık Köyü'nde durumundan şüphelendikleri Ç.K. yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü Ç.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Y.A., Ö.T. ve R.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., Y.A., Ö.T. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Jandarma, İpsala, Güncel

Kaynak: DHA

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