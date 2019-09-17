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Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken hudut karakolu askerlerince yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17.09.2019 16:00Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisine tutuklama
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken hudut karakolu askerlerince yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merkeze bağlı Bosna köyündeki askeri yasak bölgede, sınır birliği askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan E.Ş., D.B.A., M.T.C. ve H.C. oldukları belirlendi. E.Ş., işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen D.B.A., M.T.C. ve H.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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