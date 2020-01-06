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Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

06.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:59 Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında 'PKK/KCK terör örgütü' ile bağlantısı bulunan A.A., Y.A. ve A.G. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Hudut Karakolu, Yunanistan, Meriç, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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