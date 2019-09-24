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Sınırda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 1'i PKK üyesi 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24.09.2019 16:27Sınırda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 1'i PKK üyesi 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karakasım köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açıkta dosyası bulunan N.D., Tunus uyruklu İ.C. ve M.S. ile organizatörlük şüphelileri Y.G. ve O.D. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., İ.C. ve M.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne

Yunanistan, Jandarma, Edirne, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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