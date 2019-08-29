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Sınırda yakalanan 4 fetö şüphelisi tutuklandı (2) - yeniden

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, sınır birliği askerleri tarafından yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29.08.2019 16:49 Sınırda yakalanan 4 fetö şüphelisi tutuklandı (2) - yeniden
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, sınır birliği askerleri tarafından yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sınır birliği askerleri, Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, haklarında 'terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan soruşturma yürütülen U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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