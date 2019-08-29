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Sınırda yakalanan 4 pkk şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yasak bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alınan 4 PKK/KCK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29.08.2019 16:03 Sınırda yakalanan 4 pkk şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yasak bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alınan 4 PKK/KCK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde sınır birliği askerlerince, askeri yasak bölge içerisinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığında olan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan U.İ., M.D., G.İ. ve N.Y. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Yunanistan, Doyran, Edirne, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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