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Sınırda yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, jandarma tarafından gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

05.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:12Sınırda yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan 'a gitmek isterken, jandarma tarafından gözaltına alınan 9 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Edirne Komutanlığı ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında H.Ç. ve R.K. yönetimindeki 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, sürücüler H.Ç. ve R.K. ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamalarında, FETÖ/PDY ile bağlantılı N.D., K.B., F.I., Y.S., A.T., B.D., Z.G., R.A. ve S.V. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sürücüler H.Ç. ve R.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.D., K.B., F.I., Y.S., A.T., B.D., Z.G., R.A. ve S.V. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Edirne Jandarma Komutanlığı, Yunanistan, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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