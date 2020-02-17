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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.Ö.'nün 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

17.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:02Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.Ö.'nün 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

İl Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy'deki 2'nci derece askeri yasak bölgede şüphe üzerine takibe alınan araçtan bir kadının indirildiğini gördü. Araç bir süre sonra İpsala Dörtyol mevkiinde durduruldu. Jandarma, sürücü M.K. ile araçtan indirilen S.Ö. adlı kadını yakalayarak, gözaltına aldı. S.Ö'nün yapılan GBT sorgulamasında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Jandarma, İpsala, Güncel

Kaynak: DHA

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