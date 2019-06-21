Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK
şüphelisi Ş.A., tutuklandı.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy
'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma
ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
- Edirne