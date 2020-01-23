Haberler » Güncel » Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haber

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi B.T., gözaltına alındı.

23.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:38Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi B.T., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde devriye görevi yapan piyade hudut karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen kişiyi, 2'nci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı bulunan B.T. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Meriç, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06  TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Nevşehir'de
17:59  Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor
18:04  Rize'de, Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama
18:04  Kraliçe 2. Elizabeth, Brexit yasasına onay verdi
17:57  Avcılıkta kullanılması yasak olan güme imha edildi
23.01.2020 18:07:32