Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut
, Hakkari
'den Iğdır
'a kadar olan 200 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yüzde 75'inin tamamlandığını açıkladı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, beraberinde Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici ve Erciş
Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran
Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik terör örgütü PKK
'nın saldırısında şehit olan iki işçinin Erciş'teki cenaze törenine katıldı. Taziye çadırına da giderek acılı ailelere başsağlığı dileklerini ileten Bulut, daha sonra Vali Bilmez ile birlikte Erciş Kaymakamlığına geçti.
Burada açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Bulut, şehit işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ise başsağlığı dileklerini ileterek, "Dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca inşaatı devam eden karakol inşaatının yol inşaatı bölümünde sınırın diğer tarafından, İran
tarafından teröristlerin açmış olduğu ateş neticesinde bu inşaatlarda çalışan iki işçimiz şehit olmuştur. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dün akşam saatlerinde haberi aldık. Sabah
erken saatlerde Van'a intikal ettik. Erciş'te valimiz, askerlerimiz, komutanlarımız, sivil vatandaşlarımızla birlikte halkın yoğun katılımıyla şehitlerimizin cenaze namazlarını kıldık. Şehit kardeşlerimizi şahadete uğurladık. Rabbim şehitliklerini kabul eylesin. Rabbime şükürler ki, böyle acılar bazen insanları birbirilerine daha da yakınlaştırıyor. Bizler bu yakınlaşmayı köylülerimizle kaynaşmayı içimizde hissettik" dedi.
Bilinmesi gereken bazı hususlar olduğunu da dile getiren Bulut, "TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik öncelik olan kısımlar buralar, buralarda bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelecek terör saldırılarını, hem de buradan gelecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Yine bu bölgede Hakkari, Van ve Ağrı
bölgelerinde karakol inşaatlarımız, yani vatandaşın deyimiyle kalekol inşaatlarımız devam ediyor. Bunlarında büyük bir çoğunluğunu bitirdik. Bu kalekollarla birlikte sınır duvarları tamamlandığında, burada güvenlik açısından çok önemli bir yol kat etmiş olacağız. İnşallah böyle acıları biz bir daha yaşamayacağız. Terörü lanetliyorum. Ama biz bugün terör neticesinde şehit olan işçilerimizin aileleri ile birlikte nasıl kaynaşabildiğimizi, nasıl bir araya gelebildiğimizi, nasıl birbirimize karşı bir sevgi beslediğimizi gördük. Allah bu beraberliğimizi daim eylesin. Bu işçilerimiz tıpkı bu coğrafyada çalışan güvenlik mensupları gibi yine çalışanlarda bu bölgenin insanlarıdır. Bunlarda en az onlar kadar çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Yapmış oldukları bu görevler, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin, milletinin, birliğinin, beraberliğinin teminatı oluyor. Onun için biz bu işçilerimize ve şu anda da şantiyelerimizde bu bölgede çalışan işçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Şahadete uğurladığımız Abdurrahman ve Mehmet Sait
Bilici kardeşlerimizin mekanlarının cennet olmasını Rabbimizden diliyorum" ifadelerini kullandı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de, şehitlerin cenaze törenine Erciş halkının gösterdiği ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bu şehitler bizi tekrar millet olarak kenetlenmemize vesile oldular. Cenazeye katılan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Allah ailesine ve tüm milletimize sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
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